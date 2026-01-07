Baba ve 3 oğlu sokak ortasında vuruldu! Durumları ağır
Karaman'da M.K. isimli bir şahıs, sokak ortasında karşılaştığı baba ve 3 oğlunu belinden çıkardığı silahla vurarak olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan şahıslardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis sokakta geniş güvenlik önlemi aldı.
- Karaman'da baba ve 3 oğlu sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı.
- Yaralılardan 3'ünün hastanede tedavi altındayken sağlık durumu ağır.
- Polis, olayı gerçekleştiren zanlıyı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
Karaman'da baba ve 3 oğlu sokak ortasında uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumu ağır.
Olay, saat 11.20 sıralarında Kirişçi Mahallesi 49. Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.K. isimli zanlı sokak ortasında karşılaştığı baba M.Ş. (69) ve oğulları K.Ş. (39), H.A.Ş. (27) ve E.Ş.'yi (31) belinden çıkardığı silahla vurarak olay yerinden kaçtı.
KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDILAR
Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralanan baba ve oğulları kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yerde yatan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, olayın yaşandığı sokakta geniş güvenlik önlemi aldı, olay yeri inceleme ekibi de boş kovan çalışması yaptı.
POLİS SALDIRGANIN PEŞİNDE
Polis ekipleri olayı gerçekleştiren zanlıyı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Öte yandan olayın alacak verecek meselesinden dolayı çıktığı ileri sürüldü. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.