Haberler

Baba ve 3 oğlu sokak ortasında vuruldu! Durumları ağır

Baba ve 3 oğlu sokak ortasında vuruldu! Durumları ağır Haber Videosunu İzle
Baba ve 3 oğlu sokak ortasında vuruldu! Durumları ağır
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da M.K. isimli bir şahıs, sokak ortasında karşılaştığı baba ve 3 oğlunu belinden çıkardığı silahla vurarak olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan şahıslardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis sokakta geniş güvenlik önlemi aldı.

  • Karaman'da baba ve 3 oğlu sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı.
  • Yaralılardan 3'ünün hastanede tedavi altındayken sağlık durumu ağır.
  • Polis, olayı gerçekleştiren zanlıyı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Karaman'da baba ve 3 oğlu sokak ortasında uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumu ağır.

Olay, saat 11.20 sıralarında Kirişçi Mahallesi 49. Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.K. isimli zanlı sokak ortasında karşılaştığı baba M.Ş. (69) ve oğulları K.Ş. (39), H.A.Ş. (27) ve E.Ş.'yi (31) belinden çıkardığı silahla vurarak olay yerinden kaçtı.

Baba ve 3 oğlu sokak ortasında vuruldu! Durumları ağır

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDILAR

Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralanan baba ve oğulları kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yerde yatan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Baba ve 3 oğlu sokak ortasında vuruldu! Durumları ağır

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, olayın yaşandığı sokakta geniş güvenlik önlemi aldı, olay yeri inceleme ekibi de boş kovan çalışması yaptı.

Baba ve 3 oğlu sokak ortasında vuruldu! Durumları ağır

POLİS SALDIRGANIN PEŞİNDE

Polis ekipleri olayı gerçekleştiren zanlıyı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Öte yandan olayın alacak verecek meselesinden dolayı çıktığı ileri sürüldü. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıVEFA:

Her yer vahşi batıdan beter oldu. Yobazlığı bitirmeden bu toplumu düzeltemeyiz!

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

sarayda herşey yolunda boşver gerisini

yanıt4
yanıt0

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oğuz Aydın'ın gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak

Gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak
Burası İran değil İsrail! Binlerce Haredi Yahudisi soluğu sokakta aldı

Burası İran değil! Çağrıya uyan binlerce kişi soluğu sokakta aldı
Canlı bomba ihbarı hastaneyi karıştırdı! Valilikten açıklama var

Hastaneyi karıştıran iddia! Halkı jet hızıyla tahliye ettiler
8 yıllık karısının ihanetini yıllar sonra öğrenen adam: İki kişiyle ilişkiye girmiş

8 yıllık karısının ihanetini yıllar sonra öğrenen adam
Fenerbahçe'nin yeni transferi şimdiden tarihe geçti

Şimdiden Fenerbahçe tarihine geçti
Oğuz Aydın'ın gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak

Gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak
Burası İran değil İsrail! Binlerce Haredi Yahudisi soluğu sokakta aldı

Burası İran değil! Çağrıya uyan binlerce kişi soluğu sokakta aldı
Trump'ın 'petrol' açıklaması Çin'i küplere bindirdi: Bu resmen zorbalık

Trump'ın müjde diye duyurduğu gelişme Çin'i küplere bindirdi