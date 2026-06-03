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Karaman'da silahlı kavga: 1 yaralı

Karaman'da silahlı kavga: 1 yaralı
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Karaman'da husumetli iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi ayağından vurularak yaralandı. Şüpheli gözaltına alındı.

Karaman'da çıkan çıkan silahlı kavgada 1 kişi ayağından vurularak yaralandı.

Olay, gece saat 23.30 sıralarında Çeltek Mahallesi 384. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iddiaya göre aralarında husumet bulunan F.D. (29) ile A.F.U. arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada A.F.U., yanındaki tüfekle F.D'ye ateş açtı. Sağ ayağına saçma isabet eden F.D., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri şüpheli A.F.U.'yu gözaltına alırken olayla ilgili tahkikat başlattı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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