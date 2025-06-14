Karaman'da Pompalı Tüfekle Tartışma Kanlı Bitti

Karaman'da Pompalı Tüfekle Tartışma Kanlı Bitti
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Karaman'da, kız arkadaşının babası ve ağabeyi ile tartışan Ali T., pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu iki kişiyi yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.

KARAMAN'da tartıştığı kız arkadaşının babasını ve ağabeyini pompalı tüfekle vuran Ali T. ile yanındaki Necati A. kaçtı. Yaralı baba-oğul hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 00.45 sıralarında Mümine Hatun Mahallesi 1541 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Ali T., yanındaki arkadaşı Necati A. ile birlikte kız arkadaşının evinin önüne gitti. Ali T., burada kız arkadaşının babası Hüseyin Göktaş (54) ve ağabeyi Mehmet Ali Göktaş (32) ile tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın ardından Ali T., otomobilinden çıkardığı pompalı tüfek ile kız arkadaşının babasına ve ağabeyine ateş açıp kaçtı. Hüseyin Göktaş ve Mehmet Ali Göktaş kanlar içinde yere yığıldı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Ali Göktaş'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
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