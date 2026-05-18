Karaman'da aranan 6 kişi tutuklandı

Karaman'da polis uygulamasında ruhsatsız silahlar, kesici-delici aletler ve kaçak alkol ele geçirilirken, aranan 6 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 11-17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulamalarda 2 bin 927 kişi sorgulandı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalanırken, 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Trafik uygulamalarında ise ehliyetsiz ve yetersiz ehliyetle araç kullanan 69 sürücüye, kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 34 sürücüye ve alkollü araç kullanan 14 sürücüye işlem yapıldı. Denetimlerde 139 araç trafikten men edilirken, 27 sürücünün ehliyetine el konuldu. Yapılan asayiş ve narkotik uygulamalarında 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet kesici-delici alet, 6 adet tabanca fişeği, 11 adet sentetik ecza, 1 gram bonzai, 1 gram kokain, 1 gram esrar, 17,5 litre etil alkol, 13,5 litre el yapımı bira, 4 litre viski, 30 bin adet boş makaron, 25 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliği için denetim ve uygulamaların gece gündüz aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

