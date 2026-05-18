Haberler

Karaman'da aranan 6 kişi tutuklandı

Karaman'da aranan 6 kişi tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da 11-17 Mayıs tarihleri arasında yapılan polis uygulamalarında ruhsatsız silah, kesici-delici alet ve kaçak alkol ele geçirilirken, aranan 6 kişi tutuklandı.

Karaman'da polis uygulamasında ruhsatsız silahlar, kesici-delici aletler ve kaçak alkol ele geçirilirken, aranan 6 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 11-17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulamalarda 2 bin 927 kişi sorgulandı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalanırken, 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Trafik uygulamalarında ise ehliyetsiz ve yetersiz ehliyetle araç kullanan 69 sürücüye, kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 34 sürücüye ve alkollü araç kullanan 14 sürücüye işlem yapıldı. Denetimlerde 139 araç trafikten men edilirken, 27 sürücünün ehliyetine el konuldu. Yapılan asayiş ve narkotik uygulamalarında 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet kesici-delici alet, 6 adet tabanca fişeği, 11 adet sentetik ecza, 1 gram bonzai, 1 gram kokain, 1 gram esrar, 17,5 litre etil alkol, 13,5 litre el yapımı bira, 4 litre viski, 30 bin adet boş makaron, 25 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliği için denetim ve uygulamaların gece gündüz aralıksız sürdürüleceği belirtildi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırdı

Bunların gözü dönmüş! Açık denizde masumları böyle hedef aldılar

Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı

Günlerdir gözaltında olan Rasim Ozan Kütahyalı için karar verildi
Erdoğan talimatı vermişti, 20 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu

Erdoğan talimatı vermişti! Dev operasyonda onlarca gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nazan Öncel'den Sezen Aksu'ya şok sözler: Dostluk yalanmış

İki efsane birbirine girdi! Sahnede öyle sözler söyledi ki...
Ağlayan rakibiyle dalga geçti, sonu fena oldu

Ağlayan rakibiyle dalga geçti, sonu fena oldu
Kim talimatı verdi: Güney Kore sınırındaki birlikleri acilen güçlendirin

Dürbünü eline alıp talimatı verdi
Yok böyle bir atlama! Yürüye yürüye gelip resmen uçmaya başlıyorlar

Görüntüyü izleyenler inanamıyor! Bir anda uçuyorlar
FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına operasyon! 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı! Tek tek gözaltına alıyorlar
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan yumruklu kavgada fenalaşıp, öldü

Arazi kavgası can aldı: 68 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'dan 'AK Parti'ye geçecek' iddialarına cevap

AK Parti'ye geçeceği konuşuluyordu! Sözleriyle alandakileri coşturdu