Karaman'da park halindeki otomobilin direksiyon ve koltukları yandı

Karaman'da park halindeki bir otomobilin direksiyon ve koltukları yanarken, yangının kundaklanma sonucu çıkmış olabileceği ihtimali ile polis inceleme başlattı.

Karaman'da park halindeki bir otomobilin direksiyon ve koltukları yandı. Yangının kundaklanma sonucu çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay, Gazidükkan Mahallesi 115. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde aracına binmek için otomobilinin kapısını açan sahibi, aracın iç kısmının yanmış olduğunu gördü. Bunun üzerine durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve olay yeri inceleme ekipleri, araçta detaylı inceleme yaptı. Yapılan ilk değerlendirmelerde yangının kundaklama sonucu çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
