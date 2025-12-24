Haberler

Karaman'da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Güncelleme:
Karaman'da otomobillerin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Karaman'da otomobillerin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 10.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerindeki düğün salonlarının bulunduğu kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.D. idaresindeki 01 AGF 481 plakalı Volkswagen marka otomobil ile R.N.Ö. yönetimindeki 70 AK 400 plakalı Tofaş marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerin sürücüleri ve Tofaş otomobildeki bir kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
