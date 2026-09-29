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Karaman'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletin 83 yaşındaki sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Kirişçi Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.Ş. yönetimindeki 70 AAN 572 plakalı otomobil ile K.Y. (83) idaresindeki elektrikli bisiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı