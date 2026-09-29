Haberler

Karaman'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletin 83 yaşındaki sürücüsü yaralandı.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karaman'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletin 83 yaşındaki sürücüsü yaralandı.
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da Kirişçi Mahallesi'ndeki kavşakta otomobille çarpışan elektrikli bisikletin 83 yaşındaki sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Karaman'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletin 83 yaşındaki sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Kirişçi Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.Ş. yönetimindeki 70 AAN 572 plakalı otomobil ile K.Y. (83) idaresindeki elektrikli bisiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 34 sitede yayınlandı.
Türk futbolunda ortalık yangın yeri! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu neden sessiz?

Türk futbolu yangın yeri ama ondan çıt çıkmıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nurgül Yeşilçay yeni rolü için 1 yıldır hazırlanıyor; saçlarını boyatmadı, botoks yaptırmadı

Nurgül Yeşilçay yeni rolü için bakın nelerden vazgeçmiş
Bülent Ersoy'un 42 yıl önce filmde emzirdiği bebek bakın kim çıktı!

Bülent Ersoy'un 42 yıl önce filmde emzirdiği bebek bakın kim çıktı!
Tam 60 suçtan aranıyordu! Bu kez kaçamadı

"Ömrünü suç işlemeye adamış" dedirten firari bu kez kaçamadı
Fon vurgununda para nasıl geri ödenecek? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrı

Fon vurgununda para nasıl geri ödenecek? İşte Erdoğan'ın tavrı
Azerbaycan'da 28 Şubat'ı hatırlatan görüntü! Başörtülü öğrencileri okula almadılar

Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin görüntüsü kahretti

Serenay Sarıkaya ile Pınar Deniz'in podyum yürüyüşleri karşılaştırıldı

İki yıl arayla aynı podyuma çıktılar! Yürüyüşleri karşılaştırıldı
İstanbul için kritik saatler! AKOM’dan 150 kilogram uyarısı

İstanbul için kritik saatler! AKOM’dan 150 kilogram uyarısı