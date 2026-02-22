Haberler

Karaman'da gelincik toplarken otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Güncelleme:
Karaman'da yol kenarında gelincik otu toplayan 75 yaşındaki Fatma Özer, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Karaman'da yol kenarında gelincik otu toplarken otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Kaza, Karaman-Ereğli kara yolunun 17. kilometresi Ağılönü köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında gelincik otu toplayan 75 yaşındaki Fatma Özer'e, Pınar P. idaresindeki 07 AHV 650 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaşlı kadın ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası şoka giren sürücü Pınar P.'yi ise olay yerine gelen yakınları sakinleştirdi. Yaralı kadın, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekibi de kaza yerinde çalışma yaptı. Kaza sonrası sürücü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Ağılönü köyünde yalnız yaşadığı öğrenilen Fatma Özer'den geriye kaza yerinde lastik ayakkabıları, eşarp parçaları, topladığı gelincik otları ve ot toplarken kullandığı bıçak kaldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
