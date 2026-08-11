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Ermenek'te Uçuruma Yuvarlanan Otomobilde 2 Yaralı

Ermenek'te Uçuruma Yuvarlanan Otomobilde 2 Yaralı
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Karaman’ın Ermenek ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesi kum ocağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metre derinlikteki uçuruma yuvarlandı. Kazada araçta bulunan E.P. ile H.G. ağır yaralandı. İhbar üzerine adrese itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin çalışması neticesinde bulundukları yerden kurtarılarak ambulanslarla Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk tedavileri yapılan yaralılar, daha sonra Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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