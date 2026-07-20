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Karaman'da otomobil trafik lambasına çarptı: 1 yaralı

Karaman'da otomobil trafik lambasına çarptı: 1 yaralı
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Karaman'da kontrolden çıkan otomobilin trafik lambasına çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Karaman'da kontrolden çıkan otomobilin trafik lambasına çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S. (63) idaresindeki 70 AD 461 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjde bulunan trafik lambasına çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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