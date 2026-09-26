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Karaman'da otomobil kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı, yaralanan olmadı

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Karaman'da otomobil kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı, yaralanan olmadı
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Karaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan olmazken otomobilde ve direkte maddi hasar oluştu; polis ve elektrik arıza ekipleri inceleme başlattı.

Karaman'da kontrolden çıkan otomobilin kaldırımdaki aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmazken, araçta ve aydınlatma direğinde maddi hasar oluştu.

Kaza, Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.D. idaresindeki 42 DSS 31 plakalı Peugeot marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada sürücü yara almazken, otomobilde ve aydınlatma direğinde maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve elektrik arıza ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaza yerinde inceleme yaparak çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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