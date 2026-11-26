Karaman'da otomobil elektrik kazısına düştü, ters dönerek maddi hasar oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karaman'ın Urgan Mahallesi'nde saat 22.45 sıralarında elektrik altyapı çalışması nedeniyle kazılan alana düşen otomobil takla atarak ters döndü. Kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu; kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Karaman'da elektrik altyapı çalışması nedeniyle kazılan alana düşen otomobil ters döndü. Kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.
Kaza, saat 22.45 sıralarında Urgan Mahallesi Yeni Çevre Yolu yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 70 ACN 762 plakalı BMW marka otomobil, elektrik altyapı çalışması nedeniyle kazılan alana düştü. Takla atarak ters dönen otomobilde yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu.
Öte yandan, araç sahibi olduğu öğrenilen bir kişi, kaza yerinde görüntü alan basın mensuplarını engellemeye çalıştı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.