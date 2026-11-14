Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Karaman'da otomobil direğe çarptı, sürücünün olay yerinden ayrıldığı öğrenildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da Hamidiye Mahallesi'nde saat 22.30 sıralarında kontrolden çıkan 70 AR 586 plakalı otomobil, kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı. Sürücünün kaza yerinde bulunmadığı belirlenirken otomobilini bırakıp olay yerinden ayrıldığı öğrenildi, tahkikat başlatıldı.

Karaman'da kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazanın ardından sürücü, aracını bırakarak olay yerinden ayrıldı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 70 AR 586 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırımda bulunan aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, sürücünün kaza yerinde bulunmadığı belirlendi. Sürücünün kazanın ardından otomobilini bırakarak olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.

Öte yandan, çarpmanın etkisiyle zarar gören aydınlatma direğinde elektrik arıza ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Kazaya karışan araç ise daha sonra çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 2 sitede yayınlandı.
Ünlü psikologdan tepki çeken paylaşım! Bakanlık anında düğmeye bastı

Ünlü psikologdan tepki çeken paylaşım! Bakanlık anında düğmeye bastı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım'dan faciayı önleyen müdahale!

Ünlü oyuncunun refleksi hayat kurtardı: Genç kızı ölümden çekip aldı

Türkiye Sigorta AŞ 1 milyar 599 milyon 887 bin 908 TL'yi TMSF'ye iade etti22

Fon krizinde dev şirket parayı iade etti! Rakamın büyüklüğü inanılmaz
Erzurum'da başkomiser baba, doktorların 'aldırın' dediği felçli kızı Eylül'e hayatını adadı

Doktorlar aldırmalarını önermişti! Polis baba hayatını ona adadı
Sarıgül operasyonundaki belediye başkanının kim olduğu ortaya çıktı

Sarıgül operasyonundaki belediye başkanının kim olduğu ortaya çıktı
Sedat Peker'den Emre Olur kararı! Tüm bağlarını kopardı20

Yanından ayırmadığı ismin üstünü çizdi
İstanbul için sağanak alarmı! Valilik ve AKOM'dan peş peşe uyarılar

İstanbul için hafta sonu alarmı! Uyarılar peş peşe geldi

Arap Parlamentosu'ndan Husilere karşı 4 aşamalı uluslararası eylem planı

Köşeye sıkışan Araplar dünyadan yardım istiyor