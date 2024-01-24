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Karaman'da Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı

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Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Zembilli Ali Efendi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. yönetimindeki 70 FT 609 plakalı otomobil ile M.B. idaresindeki 70 AB 503 plakalı Honda marka otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 70 FT 609 plakalı otomobilin sürücüsü A.K. (69) yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza yapan araçlar polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çevredeki vatandaşların yardımıyla itilerek yol kenarına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karaman Yaralanma Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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