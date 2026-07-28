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Karaman'da kuru ot yangını söndürüldü

Karaman'da kuru ot yangını söndürüldü
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Karaman’da boş arazideki kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince yayılmadan söndürüldü.

Karaman'da boş arazideki kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince yayılmadan söndürüldü.

Yangın, Bahçelievler Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde bulunan köprülü kavşak yakınlarındaki boş arazide çıktı. Edinilen bilgiye göre, boş arazideki kuru otlar henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuşması sonucu yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin çevreye yayılmaması için yoğun çaba sarf etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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