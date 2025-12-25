Karaman'da okul servislerine yönelik denetimler devam ediyor

Karaman'da polisin okul servislerine yönelik yaptığı denetimler devam ediyor.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Üniversite Mahallesi Şehit Muhammet Yalçın Bulvarı üzerinde okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında toplam 12 okul servisi kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 4 okul servisinde fazla öğrenci taşındığı, rehber personel bulundurmadığı ve fazla koltuk olduğu belirlendi. Tespit edilen ihlaller nedeniyle 4 okul servisine toplam 6 bin 881 lira para cezası kesildi. Karaman kent merkezinde ise 158 okul servisi hizmet verdiği öğrenildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, okul servislerine yönelik denetimlerin öğrencilerin güvenli şekilde ulaşım hizmetinden yararlanması için kent genelinde aralıksız devam edeceği bildirildi. - KARAMAN