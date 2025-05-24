Karaman'da Öfkeli Koca Evin Çatısını Yaktı

Karaman'da Öfkeli Koca Evin Çatısını Yaktı
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Karaman'da Öfkeli Koca Evin Çatısını Yaktı
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Karaman'da M.G. isimli koca, uzaklaştırma kararına rağmen eşinin kaldığı evin çatısını ateşe verdi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Kadın, KADES uygulaması ile yardım istedi.

Karaman'da öfkeli koca evin çatısını ateşe verdi

KARAMAN - Karaman'da öfkeli bir koca eşinin kaldığı evin çatısını ateşe verdi.

Olay, Hürriyet Mahallesi 1545. Sokak'taki 2 katlı müstakil evde yaşandı. İddiaya göre, M.G isimli koca uzaklaştırma kararı alan eşi K.G.'nin kaldığı eve geldi. Eşiyle arasında çıkan sözlü tartışma sonrasında öfkelenen koca M.G. evin çatısını ateşe verdi. Çatıdan dumanların yükseldiğini fark eden kadın KADES uygulamasına basarak polisten yardım istedi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler evin çatısının yandığını görünce adrese itfaiye istedi. Korkarak evinden dışarıya çıkamayan kadınsa ekipler tarafından evden dışarıya çıkarıldı. Dumandan etkilenen öfkeli koca olay yerinde polis tarafından gözaltına alındı. Ambulansta kontrolden geçirilen koca daha sonra polis merkezine götürüldü. Yangın ise itfaiye ekibi tarafından büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET AKİF ORHAN - 3.Sayfa
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