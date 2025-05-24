Karaman'da Öfkeli Koca Eşinin Evini Ateşe Verdi

Karaman'da Öfkeli Koca Eşinin Evini Ateşe Verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'ın Hürriyet Mahallesi'nde, uzaklaştırma kararı olan eşinin kaldığı evin çatısını ateşe veren koca gözaltına alındı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Karaman'da öfkeli bir koca eşinin kaldığı evin çatısını ateşe verdi.

Olay, Hürriyet Mahallesi 1545. Sokak'taki 2 katlı müstakil evde yaşandı. İddiaya göre, M.G (37) isimli koca uzaklaştırma kararı alan eşi K.G.'nin kaldığı eve geldi. Eşiyle arasında çıkan sözlü tartışma sonrasında öfkelenen koca M.G. evin çatısını ateşe verdi. Çatıdan dumanların yükseldiğini fark eden kadın KADES uygulamasına basarak polisten yardım istedi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler evin çatısının yandığını görünce adrese itfaiye istedi. Korkarak evinden dışarıya çıkamayan kadınsa ekipler tarafından evden dışarıya çıkarıldı. Dumandan etkilenen öfkeli koca olay yerinde polis tarafından gözaltına alındı. Ambulansta kontrolden geçirilen koca daha sonra polis merkezine götürüldü. Yangın ise itfaiye ekibi tarafından büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bakanlık firmaları ifşa etti! İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz

İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz
Türkiye hayvancılıkta Avrupa'nın lideri oldu

Fransa'yı geride bırakan Türkiye, Avrupa'da zirvede
PKK'nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz

PKK'nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz
Bu nasıl anne? Etkileşim uğruna çocuğuna yaptıklarına tepki yağıyor

Bu nasıl anne? Etkileşim uğruna çocuğuna yaptıklarına tepki yağıyor
Zincir markette çalışan genç kız, yaşadıklarına daha fazla dayanamadı

Zincir markette çalışan genç kız, yaşadıklarına daha fazla dayanamadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Reyhanlı'da 1 ton 400 kiloluk boğa alıcısını bekliyor

Ne ağırlığına ne de fiyatına kimse inanamıyor
Merkez Bankası makro finansal istikrarı destekleyici adım attı

Merkez Bankası bu gece duyurdu! Oranlar değişti
Kansere yakalanan Biden'dan ilk görüntü

Kansere yakalanan Biden'dan ilk görüntü
Sıcak havadan bunalan Mauro Icardi ve China Suarez, havuzda aşka geldi

Sıcak havadan bunaldılar! Havuzda aşka geldiler
Kurban Bayramı tatili uzatılmadı! Kamuda mesai 10 Haziran Salı günü başlayacak

Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Karar verildi
'Adile' filminde Kemal Sunal'ı canlandıracak isim belli oldu!

'Adile' filminde Kemal Sunal'ı canlandıracak isim belli oldu!
Ahmet Kural'dan müjdeli haber! Cinsiyeti belli oldu

Ahmet Kural'dan müjdeli haber! Cinsiyeti belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.