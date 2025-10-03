Haberler

Karaman'da Motosikletin Yakılması Olayı: İki Genç Gözaltında

Karaman'da park halindeki bir motosikletin yanması üzerine polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Motosiklet sahibi M.P. ve arkadaşı H.A., motosikletin kasıtlı olarak yakıldığı iddialarını kabul etti.

Karaman'da yanarak kullanılamaz hale gelen motosikletin sahibi tarafından girdiği iddia üzerine yakıldığı öne sürüldü.

Olay, Kırbağı Mahallesi 755. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde park halinde bulunan motosikletin yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye tarafından söndürülen motosiklet demir yığınına dönerek kullanılamaz hale geldi.

"Motosikletini kendisi yakmış"

Motosikletin yandığı sırada olay yerinde bulunan sahibi M.P. (18), polise durumdan şikayetçi olmadığını söyledi.

M.P.'nin davranışlarından şüphelenen ekipler, yanında bulunan arkadaşı H.A.'ya (18), motosikletin nasıl yandığını sordu. Bunun üzerine H.A., "Motoru yakarsın yakamazsın" iddiası sonrası M.P.'nin motosikletini çakmakla kendisinin yaktığını itiraf etti. Daha sonra her iki şahısta polis tarafından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay yeri inceleme ekibi de yanan motosiklette inceleme yaptı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
