Haberler

Karaman'da motosiklet kazasında ikinci can kaybı: 16 yaşındaki Zeynep Ebrar yaşamını yitirdi

Karaman'da motosiklet kazasında ikinci can kaybı: 16 yaşındaki Zeynep Ebrar yaşamını yitirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da 4 gün önce motosikletin otomobile çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetmişti. Hastanede tedavi gören 16 yaşındaki Zeynep Ebrar Karabağ da sabaha karşı yaşam mücadelesini kaybetti. Kız çocuğunun cenazesi ikindi namazından sonra toprağa verilecek.

Karaman'da motosikletin otomobile ok gibi saplandığı kazada sürücüden sonra 16 yaşındaki kız çocuğu da hayatını kaybetti.

Kazada ağır yaralanan Zeynep Ebrar Karabağ (16) tedavi gördüğü Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sabaha karşı 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 4 gün önce akşam saat 21.30 sıralarında İbrahim Hakkı Konyalı Mahallesi Prof. Dr. Ahmet Zeki Velidi Togan Bulvarı üzerindeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal Talha Bozkurt'un (18) kullandığı 70 ACK 152 plakalı motosiklet, kavşakta dönüş yapmakta olan S.A. yönetimindeki 26 AKP 580 plakalı otomobille yandan çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten savrulan Bozkurt ile arkasında bulunan Zeynep Ebrar Karabağ (16) ağır yaralandı. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kemal Talha Bozkurt, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetmişti. Kazadan 4 gün sonra aynı hastanede tedavi gören Zeynep Ebrar Karabağ'da hayatını kaybetti.

Zeynep Ebrar Karabağ'ın ikindi namazı sonra Ahmet Yesevi Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, partisinden istifa etti

İYİ Parti'de deprem! 24 saatte ikinci milletvekili istifası
Letonya hava sahasına giren İHA'yı Türk jetleri düşürdü

Kritik operasyon! Türk jetleri "Vur" emriyle havalanıp imha etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'a Rafael Leao müjdesi

Dursun Özbek çıldırdı! Eleştirileri bitirecek transferi yapıyor

1 ay önce evlenmişti! Medine öğretmenin muradı gözünde kaldı

Muradı gözünde kaldı
Akılalmaz vahşet! Cenazeye gelmedi diye bu hale getirdi

Akılalmaz vahşet! Cenazeye gelmedi diye bu hale getirdi
Suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş Arjantin'den Türkiye'ye getirildi

Dünyanın öbür ucuna gitti ama Türk polisinden kaçamadı! Hesap verecek
Mola vermek için girdikleri tesiste cansız beden buldular

Mola vermek için girdikleri tesiste korkunç manzarayla karşılaştılar
Bir şehir ayakta! Engelli kızı kaçırıp 4 kişi tecavüz etti, ifadesinde her şeyi anlattı

Bir şehir ayakta! Engelli kızı kaçırıp 4 kişi tecavüz etti
Alkışlar Arda'ya! Şöhretin bozmadığı sayılı insanlardan olduğunu yine kanıtladı

Şöhretin bozmadığı sayılı insanlardan olduğunu yine kanıtladı