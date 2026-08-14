Karaman'da motosiklet kazasında ikinci can kaybı: 16 yaşındaki Zeynep Ebrar yaşamını yitirdi

Karaman'da motosikletin otomobile ok gibi saplandığı kazada sürücüden sonra 16 yaşındaki kız çocuğu da hayatını kaybetti.

Kazada ağır yaralanan Zeynep Ebrar Karabağ (16) tedavi gördüğü Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sabaha karşı 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 4 gün önce akşam saat 21.30 sıralarında İbrahim Hakkı Konyalı Mahallesi Prof. Dr. Ahmet Zeki Velidi Togan Bulvarı üzerindeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal Talha Bozkurt'un (18) kullandığı 70 ACK 152 plakalı motosiklet, kavşakta dönüş yapmakta olan S.A. yönetimindeki 26 AKP 580 plakalı otomobille yandan çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten savrulan Bozkurt ile arkasında bulunan Zeynep Ebrar Karabağ (16) ağır yaralandı. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kemal Talha Bozkurt, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetmişti. Kazadan 4 gün sonra aynı hastanede tedavi gören Zeynep Ebrar Karabağ'da hayatını kaybetti.

Zeynep Ebrar Karabağ'ın ikindi namazı sonra Ahmet Yesevi Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı