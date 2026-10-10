Haberler

Karaman'da motosiklet SUV'a arkadan çarptı; motosiklet sürücüsü yaralandı.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karaman'da motosiklet SUV'a arkadan çarptı; motosiklet sürücüsü yaralandı.
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da Atatürk Bulvarı'nda motosiklet, SUV araca arkadan çarparak devrildi ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Karaman'da SUV araca arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Tahsin Ünal Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. (19) idaresindeki 70 ABU 310 plakalı motosiklet, S.T. yönetimindeki 35 CGY 596 plakalı Volkswagen marka SUV araca arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü A.K. yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 16 sitede yayınlandı.
Sosyal medyaya yeni düzenleme! 15 yaşından küçük çocuklar giremeyecek

Anne-babalar dikkat! Sosyal medyaya yaş sınırı geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dört dönem bakanlık yapan Ali Naili Erdem, 1 kilo bamya alamadı

1 kilo bamya alamadı! Kim olduğunu öğrenince daha da şaşıracaksınız
İsrailli rakibinin elini havada bıraktı! 35 saniyede mindere gömdü

İsrailli rakibinin elini sıkmadı! Müsabaka sadece 35 saniye sürdü
AK Parti'den sürpriz transfer sinyali! Sırada bir büyükşehir var

AK Parti'ye geçenlerin ardından yeni sürpriz! Sırada büyükşehir var
Ormandan bedava toplanıyor! Kilosu tam 10 bin lira

Ormandan bedava toplanıyor! Kilosu tam 10 bin lira
Sakatken gece kulübünde görüntülendi! Ortalık karıştı

Bu görüntülerin bedeli çok ağır oldu

Patronunu WhatsApp'ta çekiştirdi! Mahkemenin kararı şaşırttı

Patronunu WhatsApp'ta çekiştirdi! Mahkemenin kararı şaşırttı
Yol kenarında korkunç olay! Yanan araçtan erkek cesedi çıktı

Yanan otomobilin kapısını açtılar! Karşılaştıkları manzara korkunç