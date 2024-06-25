Karaman'da Motosiklet Sürücüsü Kaza Yaptı

Karaman'da sollamak istediği otomobile çarparak yol kenarına savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Topucak Mahallesi Bekir Sıtkı Erdoğan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.G. (18) kullandığı 70 ABE 351 plakalı motosiklet ile önünde seyretmekte olan Ü.K. yönetimindeki 05 EC 839 plakalı otomobili sollamak istedi. O sırada dönüş yapan otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yol kenarına savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

"Döneceğini fark etmedim"

Kazayı polis ekiplerine anlatan motosiklet sürücüsü N.G., "Arabanın arkasından gidiyordum. Döneceğimi hiç fark etmedim. Sollamak istediğim esnada önüm boştu araba dönüş yapınca çarpıştık" diye konuştu.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN