Karaman'da Motosiklet Kazasında Bir Kişi Yaralandı

Karaman'da otomobil ile çarpın motokurye yola savrularak yaralandı.

Kaza, Kırbağı Mahallesi Mara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre N.T yönetimindeki 70 ABD 538 otomobil ile S.Ö.'nün kullandığı 70 ACR 105 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kurye sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin kaza yerindeki incelemesinin ardından araçlar yoldan kaldırıldı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN