Karaman'da Motosiklet Kazasında Bir Kişi Yaralandı

Karaman'da Motosiklet Kazasında Bir Kişi Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da otomobil ile çarpışan motokurye yere savrularak yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da otomobil ile çarpın motokurye yola savrularak yaralandı.

Kaza, Kırbağı Mahallesi Mara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre N.T yönetimindeki 70 ABD 538 otomobil ile S.Ö.'nün kullandığı 70 ACR 105 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kurye sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin kaza yerindeki incelemesinin ardından araçlar yoldan kaldırıldı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bakan Uraloğlu: Seçimin 2027 yılında olacağını düşünüyorum

Bakandan erken seçim tarihi geldi! Erdoğan'ın açıkladığından farklı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da denizden servet çıkacak! Valilik ihaleye çıkıyor

İstanbul'da denizden servet çıkacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.