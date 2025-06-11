Karaman'da Motosiklet Kazası: 2 Ağır Yaralı

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Karaman'da Motosiklet Kazası: 2 Ağır Yaralı
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Karaman'da aşırı hız nedeniyle motorlu bir taşıtın orta refüje çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Motosiklet sürücüsü ve yolcusu, tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da orta refüje çarpan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı

KARAMAN - Karaman'da aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan motosikletin orta refüje çarparak devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, gece saat 00.30 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şuayip Ö.'nün kullandığı plakasız motosiklet aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkması sonucu orta refüje çarparak devrildi. Kazada motosikletten fırlayarak kaldırıma kafalarını çarpan sürücü ile arkasında yolcu olarak bulunan Oğuzhan D. (22), yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı 2 kişini sağlık durumunun ağır oldu öğrenildi. Kazanın ardından olay yeri inceleme ekibi de kaza yerinde inceleme yaptı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET DAĞLI - 3.Sayfa
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