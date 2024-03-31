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Karaman'da Motosiklet Kazası: 16 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

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Karaman'da otomobil ile çarpışan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saat 20.00 sıralarında Şeyh Edibali Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Hasan Akova'nın kullandığı 42 YT 685 plakalı motosiklet bulvar üzerindeki kontrolsüz kavşakta T.O. idaresindeki 42 BZC 29 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın şiddetiyle motosiklet parçalanırken, sürücüsü fırlayarak önce ağaca daha sonra da yol kenarındaki çöp konteynerine çarparak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Akova, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü T.O. gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karaman Trafik Kazaları Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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