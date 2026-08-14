Karaman'da motosiklet-otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Karaman'da otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.M.Z. (37) idaresindeki 42 BBA 552 plakalı otomobil ile Ş.Y. (29) yönetimindeki 70 ACF 277 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Ş.Y. yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı