Karaman'da motosiklet denetimleri devam ediyor

Karaman'da motosikletlere yönelik denetimler aralıksız devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kazalarını azaltmak ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Kent merkezinde Kirişçi Mahallesi ve Atatürk Bulvarı üzerindeki kavşakta denetim yapan trafik ekipleri, motosikletleri tek tek durdurdu. Yapılan denetimler sonucunda, ehliyetsiz motosiklet kullandığı tespit edilen sürücülere ilgili kanun maddelerince idari para cezası uygulandı ve motosikletler çekiciyle otoparka götürüldü. Ayrıca kasksız, sigortasız ve yetersiz ehliyetle motosiklet kullandığı belirlenen sürücülere de cezai işlem uygulandı.

Emniyet'ten yapılan açıklamada, trafik güvenliğini sağlamak ve kazaları en aza indirmek hedefiyle denetimlerin kararlılıkla ve aralıksız süreceği ifade edildi. - KARAMAN