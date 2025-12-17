Haberler

Karaman'da motosiklet denetimleri devam ediyor

Karaman'da motosiklet denetimleri devam ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da trafik güvenliğini sağlamak amacıyla motosiklet denetimleri aralıksız devam ediyor. Ehliyetsiz sürücülere ceza uygulandı.

Karaman'da motosikletlere yönelik denetimler aralıksız devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kazalarını azaltmak ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Kent merkezinde Kirişçi Mahallesi ve Atatürk Bulvarı üzerindeki kavşakta denetim yapan trafik ekipleri, motosikletleri tek tek durdurdu. Yapılan denetimler sonucunda, ehliyetsiz motosiklet kullandığı tespit edilen sürücülere ilgili kanun maddelerince idari para cezası uygulandı ve motosikletler çekiciyle otoparka götürüldü. Ayrıca kasksız, sigortasız ve yetersiz ehliyetle motosiklet kullandığı belirlenen sürücülere de cezai işlem uygulandı.

Emniyet'ten yapılan açıklamada, trafik güvenliğini sağlamak ve kazaları en aza indirmek hedefiyle denetimlerin kararlılıkla ve aralıksız süreceği ifade edildi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı

Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı
Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar
Börek tezgahında fareler cirit attı

Börek tepsilerinin arasında fareler cirit attı
Türkiye'yi alarma geçiren serseri İHA! Vur emri Eskişehir'den verilmiş

Ankara'yı alarma geçiren serseri İHA! Vur emriyle füzeler ateşlendi
Boşanma davasında algıları yıkan 'nafaka' kararı

Boşanma davasında algıları yıkan karar
Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar
Messi, Hindu tanrısı Hanuman'ı ziyaret etti

Onu daha önce böyle görmediniz!
Akaryakıta gece yarısı bir büyük indirim daha geldi

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Sessiz sedasız dev bir indirim geldi
3 harfli markette bozuk tavuk skandalı

Skandal görüntüler 3 harfli markette kaydedildi
Sinan Burhan, 'Otel sahibi Turizm Bakanı olamaz' diyen CHP'yi fena köşeye sıkıştırdı

Ünlü gazeteci, canlı yayında CHP'yi fena köşeye sıkıştırdı
Galatasaray'dan gece yarısı Icardi açıklaması

Galatasaray'dan gece yarısı Icardi açıklaması
Güllü'nün oğlu, 'Ablan anneni öldürebilir mi?' sorusuna böyle yanıt verdi: Bir kişi için yapabilir

Tuğberk'ten "Ablan anneni öldürebilir mi?" sorusuna korkunç yanıt
Eldiven takıp yaşlı adamı dövdü! Huzurevinde vicdanları sızlatan görüntüler

Vicdanları sızlatan görüntüler! Eldiven takıp yaşlı adamı dövdü
Jake Paul ve Anthony Joshua kozlarını paylaşacak

Dünyanın beklediği maça günler kaldı
title