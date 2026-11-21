Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Karaman'da minibüsün çarptığı 24 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Alacasuluk Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Bulvarı üzerindeki otogar kavşağı alt geçit çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. idaresindeki 70 AC 550 plakalı minibüs, yola aniden çıkan Erkan Yıldırım'a (24) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Yıldırım ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erkan Yıldırım, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından minibüs sürücüsü gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı