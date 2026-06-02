Karaman'da 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Karaman'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Tabduk Emre Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.A. yönetimindeki 70 AAT 073 plakalı otomobil ile F.E. idaresindeki 70 M 0096 plakalı şehir içi yolcu minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yolcu minibüsü kaldırıma çıkarak trafik yön levhasını devirdi. Yaşanan kazada araçlarda yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeyken şerit değiştiren otomobile arkadan gelen yolcu minibüsünün çarptığı anlar görülüyor.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

