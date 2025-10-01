Karaman'da minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kaza kamerada: 1 yaralı

Karaman'da ekmek dağıtımı yapan minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.Ç. (58) idaresindeki 42 CKP 72 plakalı Mitsubishi marka kamyonet ile aynı yönde ilerleyen Y.C. (28) yönetimindeki 07 FJ 712 plakalı ekmek dağıtımı yapan minibüs kavşağa yakın noktada çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan her iki araç da orta refüjdeki trafik levhalarına çarparak durabildi. Kazada ortalık savaş alanına dönerken, minibüsün sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin yaptığı incelemenin ardında kaza yapan araçlar çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde ekmek dağıtımı yapan minibüs ile kamyonetin çarpışmasının ardından orta refüje savrulmaları sonrasında minibüsün ön tekerinin yerinden koparak yuvarlanması görülüyor. - KARAMAN