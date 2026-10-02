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Karaman'da kovalamacanın ardından yakalanan alkollü sürücüye 245 bin TL ceza kesildi

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Karaman'da kovalamacanın ardından yakalanan alkollü sürücüye 245 bin TL ceza kesildi
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Karaman'da 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan alkollü sürücüye 245 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Karaman'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve yaşanan kovalamacanın ardından yakalanan alkollü sürücüye 245 bin lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Olay, Siyahser Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede silahla ateş edildiği yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri, ihbara konu olan aracı tespit etmek için çalışma başlattı. Devriye görevi yapan Yunus timleri, söz konusu aracı belirleyerek sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Polisin ihtarına uymayan sürücü, aracıyla kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında izini kaybettiren otomobilin bulunması için bölgeye takviye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda otomobil, Topucak Mahallesi 79. Sokak'ta durduruldu. Araçta yapılan kontrollerde sürücü H.G.'nin alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye, alkollü araç kullanmak ve 'dur' ihtarına uymamak başta olmak üzere ilgili maddeler kapsamında toplam 245 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Gözaltına alınan H.G., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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