Karaman'da Kontrolden Çıkan Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı

Karaman'da kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı. Sürücü kazayı yaralanmadan atlattı.

Kaza, Gevher Hatun Mahallesi 1609. Sokak üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.B. idaresindeki 70 AG 886 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dönmeye başladı. Kaldırımı aşan otomobil aydınlatma direğine çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken araçta maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN