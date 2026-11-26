Karaman'da kepçe yüklü tıra yandan çarpan motokurye, dorsenin altında kalarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan motokurye, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, Üniversite Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şahin Yaşar (44) yönetimindeki 70 ADE 550 plakalı motokurye, İl Özel İdaresi'nden çıkan F.K. idaresindeki 70 DR 231 plakalı kepçe yüklü tıra yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın dorsesinin altında kalan motokurye ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı motokurye, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahin Yaşar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yeri inceleme ekibi kaza yerinde inceleme yaparken, tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı