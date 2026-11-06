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Karaman'da kavşakta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

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Karaman'da kavşakta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı Haber Videosunu İzle
Karaman'da kavşakta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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Karaman'da Tabduk Emre Mahallesi'ndeki kavşakta otomobil ile motosiklet çarpıştı. Yaralanan motosiklet sürücüsü, ilk müdahalenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karaman'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Tabduk Emre Mahallesi Profesör Doktor Halil Cin Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 42 FT 758 plakalı otomobil ile Y.O. (23) yönetimindeki 70 ACA 415 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten yola savrulan sürücü Y.O. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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