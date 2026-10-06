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Karaman'da kavşakta otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı

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Karaman'da kavşakta otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı
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Karaman'da sabah saatlerinde Osmangazi Mahallesi'ndeki kavşakta otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karaman'da otomobil ile motosikletin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Osmangazi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.S. idaresindeki 38 BK 380 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 70 ACU 998 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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