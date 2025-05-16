Karaman'da Kavşak Kazası: 1 Yaralı

Karaman'da Kavşak Kazası: 1 Yaralı
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Karaman'da Kavşak Kazası: 1 Yaralı
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Karaman'da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Karaman'da iki otomobil kavşakta çarpıştı: 1 yaralı

KARAMAN - Karaman'da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Osmangazi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.D. idaresindeki 33 AVE 302 plakalı Volvo marka otomobil ile O.A. yönetimindeki 42 HU 453 plakalı Audi marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle B.D. idaresindeki Volvo marka otomobildeki bir yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan yolcu ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar çekici ile yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET AKİF ORHAN - 3.Sayfa
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