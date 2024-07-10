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Karaman'da Kavgada Av Tüfeğiyle Vurulan Şahıs Hayatını Kaybetti

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Karaman'da Valide Sultan Mahallesi'nde çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan Muhammet Şahin hayatını kaybetti. Olayın ardından 3 kişi gözaltına alındı.

Karaman'da çıkan kavgada av tüfeği ile vurulan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, gece saat 01.00 sıralarında Valide Sultan Mahallesi'nde bulunan Hoşgörü parkında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Muhammet Şahin (26) av tüfeği ile vuruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Şahin, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis, kavgaya karıştığı ileri sürülen 3 kişiyi gözaltına alırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Muhammet Şahin Karaman Olaylar Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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