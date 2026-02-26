Haberler

Kavga ettiği kişiye otomobille çarptı: 1 yaralı

Kavga ettiği kişiye otomobille çarptı: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da, iki grup arasında çıkan kavga sonrası biri otomobille diğerine çarparak yaralanmasına neden oldu. Olay sonrasında kaçan şahıslar için polis çalışma başlattı.

Karaman'da kavga ettiği kişiye otomobille çarparak yaralanmasına neden olan şahıslar olay yerinden kaçtı.

Olay, akşam saat 20.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda taraflardan biri kullandığı otomobille Z.O. isimli şahsa çarparak olay yerinden kaçtı. Çarpmanın etkisiyle Z.O. yaralanırken, ihbar üzerine adrese sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kaçan sürücü ile kavgaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Son 16'dayız! Galatasaray ilk maçta aldığı avantajlı skorla bir üst tura çıktı

Öldük öldük dirildik! Galatasaray son 16'da
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de dillerden düşmeyen eser, Tokyo sokaklarında duyuldu

Türkiye'de dillerden düşmeyen eser, Tokyo sokaklarında duyuldu
Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti: Savurduğum cisim İkra'ya geldi

Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti
Okul zilinin ilahi ile değiştirilmesine tepki gösteren vatandaş gözaltına alındı

Okuldaki teneffüs ziline tepki gösteren vatandaşa gözaltı
Erdoğan, açılan formayı görünce konuşmasını böyle kesti

Açılan formayı görünce, konuşmasını böyle kesti
Türkiye'de dillerden düşmeyen eser, Tokyo sokaklarında duyuldu

Türkiye'de dillerden düşmeyen eser, Tokyo sokaklarında duyuldu
8 kollu ahtapot! Torino'da Uğurcan Çakır rüzgarı

Torino'da gecenin kahramanı! İşte yaptığı kurtarış sayısı
En çok bekar, bu şehrimizde! Bu yüzden evlenemiyormuş

En çok bekar, bu şehrimizde! İsyanında haksız sayılmaz