ABD'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme

ABD'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum
Öcalan'ın mesajına IKBY, SDG ve PYD'den yanıt

Öcalan'ın İmralı'dan verdiği mesaja IKBY, SDG ve PYD'den yanıt geldi
İmralı'da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay! Herkes aklında aynı soru var

Fotoğraftaki bir detay dikkat çekti! Herkesin aklında aynı soru var
'Bahçeli vefat etti' diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı

"Bahçeli öldü" diyen başkan partisi tarafından görevden alındı

Karaman'da Kaçak Alkol ve Tarihi Eser Operasyonu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'ın Ermenek ilçesinde düzenlenen operasyonla kaçak alkol ve tarihi eserler ele geçirildi. Jandarma ekipleri, üç şahsın evlerinde yaptığı aramalar sonucunda birçok kaçak ürün ve tarihi kalıntı buldu.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde evlere düzenlenen operasyonda kaçak alkol ile tarihi eser ele geçirildi.

Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Güneyyurt beldesi ile Elmayurdu köyünde A.Ç., A.K ve A.E. isimli şahısların ellerindeki kaçak alkol ve tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Savcılık koordinesinde harekete geçen ekipler, şüphelilerin adreslerinde arama yaptı. A.Ç.'nin evinde yapılan aramada 1 adet Roma dönemine ait hançer, 1 küp, 120 litre el yapımı şarap, 13 litre el yapımı rakı; A.K.'nin evinde de 4 adet Roma dönemine ait sikke, 4 obje, 9 fosil, 1 define arama dedektörü ile 1 ruhsatsız av tüfeği; A.E.'nin ikametgahındaki aramada ise 52 adet fosil ele geçirildi. Yakalanan kaçak alkol ile tarihi eserlere el konulurken, şahıslar işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Karlı yolda TOGG ile Tesla'yı karşılaştırdılar! Ortaya çıkan sonuca bakın
img

AK Partili isimden gündem yaratacak Öcalan sorusu
img

Ziraat Türkiye Kupası'nda derbi oynanabilir
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Şamil Tayyar'dan 'Öcalan' sorusu: Çağrının ek protokolü söz konusu mu?

AK Partili isimden gündem yaratacak Öcalan sorusu
Soylu'dan Öcalan'ın çağrısı sonrası ilk açıklama: Yolun açık olsun Türkiyem

Ne diyeceği en çok merak edilen isimdi! Soylu da sessizliğini bozdu
Çin açık açık tehdit etti: Er ya da geç sizi almaya geleceğiz

Çin açık açık tehdit etti: Er ya da geç sizi almaya geleceğiz
Daltonlar suç örgütünün kritik ismi yakalandı! Türkiye'ye böyle getirildi

'Daltonlar'ın kritik ismi yakalandı! Türkiye'ye böyle getirildi
Okan Buruk'un maçın son saniyelerinde yaptığı hareket olay oldu

Maçın son saniyelerinde yaptığı hareket olay oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'ye katılan Recep Tayyip Erdoğan'a rozetini taktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan'a AK Parti rozetini taktı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.