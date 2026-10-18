Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Karaman'da jandarmanın son haftaki denetimlerinde aranan 54 kişi yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karaman'da jandarmanın son haftaki denetimlerinde aranan 54 kişi yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 9-18 Ekim tarihleri arasında yürüttüğü asayiş, narkotik ve trafik denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 54 kişi yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karaman'da jandarma ekiplerinin son bir haftada gerçekleştirdiği asayiş ve trafik denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 54 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin asayiş, narkotik ve trafik olayları başta olmak üzere vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden suçların önlenmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik 9-18 Ekim tarihleri arasında yürüttüğü denetimlerde 15 bin 479 kişi ile 7 bin 33 araç sorgulandı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş ekiplerinin çalışmaları sonucunda çeşitli suçlardan aranan 54 kişi yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 12'si tutuklandı. Ekiplerin denetim ve aramalarında 10 litre etil alkol, 6 litre bandrolsüz viski, 10 litre bandrolsüz kaçak rakı, alkol yapımında kullanılan 2 kit, 120 paket bandrolsüz sigara ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Karaman İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, kentte huzur ve güven ortamının devamını sağlamak amacıyla denetim ve uygulamaların kararlı ve kesintisiz şekilde sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Pokémon 30. yılında yeniden patladı: Bir Pikachu kartı 16 bin sterline satıldı

Pokémon çılgınlığı geri döndü: Bir kart 16 bin sterline satıldı
AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti: Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'den açıklama

Cenazede Erdoğan'la bir aradaydı! AK Parti iddialarına yanıt verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den sakatlığı bulunan Marco Asensio hakkında açıklama

Fenerbahçelilerin korktuğu haber geldi
İstanbul Pendik'te sel sularının yuttuğu otomobilden acı haber geldi

Sel sularının yuttuğu otomobilden acı haber
Galatasaray'a kaybeden Kasımpaşa, Samsunspor'a patladı

Galatasaray'a kaybeden Kasımpaşa, Samsunspor'a patladı
Omar Sy’den Fransa’daki öğrenci eylemlerine destek: Bunlar bizim çocuklarımız

Öğrenci eylemlerine sessiz kalamadı: Bunlar bizim çocuklarımız
Soner Olgun’a bugün son veda! Önce sahnede anılacak

Bugün son yolculuğuna uğurlanacak! İlk tören sahnede
Fransa'da yürek burkan görüntü! Yağmacılara direndi ama dükkanını kurtaramadı

Fransa'da yürek burkan görüntü!
Şükrü Özyıldız’ın kız kardeşi evlendi 'Sen hâlâ benim küçük kardeşimsin' notuyla paylaştı

Şükrü Özyıldız’dan kardeşine duygusal düğün mesajı: Sen hala benim...