Haberler

Karaman'da tarihi eser ele geçirildi: 7 tutuklama

Karaman'da tarihi eser ele geçirildi: 7 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da jandarma ekiplerinin 19-28 Haziran 2026 tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda 46 kişi gözaltına alındı, 7 kişi tutuklandı. Operasyonlarda tarihi eser, sentetik hap, kaçak alkol ve tütün ürünleri ele geçirildi.

Karaman'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamalarda tarihi eser ve çok sayıda kaçak malzeme ele geçirilirken, aranan 7 kişi tutuklandı.

Karaman İl Jandarma Komutanlığınca asayiş, narkotik ve trafik olayları başta olmak üzere, huzur ve güven ortamının sağlanması, suçların önlenmesi ve suça karışan şahısların yakalanması amacıyla 19-28 Haziran 2026 tarihleri arasında çalışma gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 16 bin 643 şahıs ile 6 bin 312 araç sorgulandı. Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve asayiş ekiplerinin çalışmaları neticesinde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 46 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekiplerin gerçekleştirdiği denetimler ve aramalarda ise, 76 adet sikke, 3 adet obje, 130 adet sentetik hap, 14 kök kenevir bitkisi, 136 litre etil alkol, 63 litre el yapımı votka, 11 litre el yapımı viski, 12 litre el yapımı rakı, 49 litre alkol kiti aroma tatlandırıcı, 183 bin 600 adet bandrolsüz kaçak makaron, 15 kilogram kaçak bandrolsüz nargile tütünü, 13 kilogram kıyılmış paket tütün ve 2 adet elektronik makaron doldurma makinesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, kentte huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceği belirtildi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Vatandaş artık ne yediğini bilecek

Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
CHP'li vekilden 'Yeni partinin ismi ne olacak?' sorusuna yanıt: 'Yürüyüş' olmayacak

CHP'li isimden "Yeni partinin ismi ne olacak?" sorusuna net yanıt
İran'dan ABD'ye misilleme! Kuveyt ve Bahreyn'deki üslere füze yağdırdılar

İran'dan ABD'ye jet misilleme! Arap ülkelerine füze yağdırdılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İYİ Parti’nin “Bayrak Açıyorum” mitingine Mansur Yavaş da katıldı

İYİ Parti’nin mitinginde sürpriz isim!
Yüzlerce kişinin öldüğü depremde skandal görüntü! Askerler değerli eşyaları çaldı

Askerlere bak sen! Yüzlerce kişinin öldüğü depremde skandal görüntü
Yatsı namazı öncesi cami cemaatine bıçaklı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti

Yatsı namazı öncesi cami kana bulandı! Hayatını kaybedenler var
Faruk Turgut'un sözleri Can Yaman'ı küplere bindirdi: Senin bütçen benim kaşeme yetmez

Eski yapımcısına ateş püskürdü: Senin bütçen benim kaşeme yetmez
Devlet desteğiyle başladılar, yılda 600 bin lira kazanıyorlar

Devlet desteğiyle başladı, şimdi 600 bin lira kazanıyor
Taksicinin 300 dolarlık 'turist oyunu' müşteri Türkçe konuşunca elinde patladı

Bak sen şu işe! İngilizce konuşan müşteriye taksiciden akılalmaz tuzak
Irak'ı ayağa kaldıran yolsuzluk operasyonu! Siyasetçilerin evleri basıldı

Komşuyu ayağa kaldıran operasyon! Siyasetçilerin evlerini bastılar