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Karaman'da jandarma okul çevrelerinde 597 servis aracını denetledi

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Karaman'da jandarma okul çevrelerinde 597 servis aracını denetledi
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Karaman'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul, üniversite ve yurt çevrelerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 5 bin 841 kişi, 3 bin 920 araç ve 597 okul servis aracı kontrol edildi; eksikliği tespit edilen araçlara idari para cezası uygulandı.

Karaman'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul, üniversite ve yurt çevrelerinde denetim gerçekleştirdi. Uygulamalarda 5 bin 841 kişi, 3 bin 920 araç ve 597 okul servis aracı kontrol edildi.

Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çocuk ve gençlerin güvenliğinin sağlanması amacıyla okul ve öğrenci güzergahları başta olmak üzere çeşitli noktalarda denetim yaptı. Çalışmalar kapsamında 81 okul, 44 büfe, 144 kahvehane ve 120 park çevresi kontrol edildi.

Denetimlerde 5 bin 841 kişi, 3 bin 920 araç ve 597 okul servis aracı sorgulandı. İlgili mevzuat kapsamında eksikliği tespit edilen araçlara idari para cezası uygulandı.

Jandarma ekiplerinin okul çevreleri ve öğrenci güzergahlarındaki denetimlerini eğitim öğretim yılı boyunca aralıksız sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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