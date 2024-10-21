Üye Girişi
Haberler

Karaman'da İnşaat Kazısı Sonucu Ev Duvarı Yıkıldı, 70 Yaşındaki Kadın Kurtarıldı

Karaman'da İnşaat Kazısı Sonucu Ev Duvarı Yıkıldı, 70 Yaşındaki Kadın Kurtarıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da temel kazma çalışmaları sırasında bir evin duvarının yıkılması sonucu 70 yaşındaki Raziye Erşen ölümden döndü. Olayın ardından sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Karaman'da temel kazma çalışması sırasında müstakil evin duvarının yıkılması sonucu 70 yaşındaki kadın ölümden döndü.

Olay, Yenimahalle 310. Sokak'ta bulunan tek katlı müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan bir inşaat alanında temel kazma çalışması yapıldığı sırada bitişiğinde bulunan evin duvarı büyük bir gürültüyle yıkıldı. O sırada evde bulunan 70 yaşındaki Raziye Erşen neye uğradığını şaşırarak, hemen çocuklarını telefonla arayıp yardım istedi. Eve gelen çocukları yaşlı kadını evden dışarıya çıkardı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

"Evde televizyona bakarken gürültü koptu"

Evin duvarının yıkıldığı anı anlatan Raziye Erşen, "Evde televizyona bakarken bir gürültü koptu. Bir daha da ne konuşabildim ne başka bir şey yapabildim. Kendimi biraz toparladım sonra çocuklarım geldi beni evden dışarıya çıkardı" dedi.

"Kanuna göre gerekli işlemlerin yapılmasını istiyorum"

Raziye Erşen'in 80 yaşındaki eşi Bilal Erşen ise "Kancalara dikkat edin diye tembih etmiştik. Kepçenin ucu demek ki duvara dokundu ve yıkıldı. Ben hastanedeydim, eşim içerdeydi. Kanuna göre gerekli işlemlerin yapılmasını istiyorum" diye konuştu.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Şerife Han da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Olay yerine gelen ekiplerce evin etrafında güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Acil Durum Güvenlik 3-sayfa karaman İnşaat Yaşam

FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi bu hastanede tutuluyor! Odası görüntülendi

FETÖ elebaşının cenazesi bu hastanede tutuluyor

 Dışişleri Bakanı Fidan: FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünü istihbarat kaynaklarımız doğruluyor

FETÖ elebaşı gerçekten öldü mü? Bakan Fidan canlı yayında yanıtladı

 FETÖ elebaşının ölümü sonrası yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler

FETÖ elebaşının yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler
FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı, teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölüm anını anlattı

FETÖ firarisi Dumanlı, elebaşı Gülen'in ölüm anını anlattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilan Polat tekrar cezaevine girecek mi? Sıla Doğu ve Dilan Polat neden tutuklandı? DİLAN POLAT GÖZALTINA MI ALINDI? Dilan Polat ve Sıla Doğu neden gözaltına alındı? FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in cenazesi nerede, hangi hastanede? GALATASARAY AVRUPA MAÇI: Galatasaray- IF Elfsborg maçı ne zaman? Galatasaray- IF Elfsborg maçı saat kaçta, nerede? Şenay Gürler kimdir? Şenay Gürler kaç yaşında ve nereli? Şenay Gürler'in hayatı! Galatasaray- Beşiktaş maçı ne zaman? Galatasaray- Beşiktaş derbisi nerede oynanacak? Kalpazan dizisi nerede çekiliyor? Kalpazan dizisi hangi gün? Kalpazan dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Güzel Aşklar Diyarı hangi gün, saat kaçta? Güzel Aşklar Diyarı son bölüm neler oldu? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 21 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Ergenekon kumpas davası nedir? Ergenekon davası hangi yıl oldu? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 17 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.