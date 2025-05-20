Karaman'da İnşaat Halindeki Otoparkta Yangın Çıktı

Karaman'da İnşaat Halindeki Otoparkta Yangın Çıktı
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Karaman'da Ahmet Yesevi Camisi'nin altındaki inşaat halindeki otoparkta çıkan yangın, çevredeki esnafların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının atık malzemelerin tutuşmasından kaynaklandığı düşünülüyor.

Karaman'da bir caminin altında bulunan inşaat halindeki otoparkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Hamidiye Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi üzerinde bulunan Ahmet Yesevi Camisi'nin altında bulunan inşaat halindeki otoparkta çıktı. Edinilen bilgiye göre, inşaat halindeki otoparkta dumanlar yükseldiğini gören çevredeki esnafların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İnşaat halindeki otoparkın içerisinde bulunan atık malzemelerin tutuşması sonucu çıktığı tahmin edilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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