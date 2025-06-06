Karaman'da İki Otomobilin Çarpışması Sonucu 2 Yaralı

Karaman'da İki Otomobilin Çarpışması Sonucu 2 Yaralı
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Karaman'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, iki kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Karaman'da iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı

KARAMAN - Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, Tabduk Emre Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 35 ATC 483 plakalı otomobil ile Ş.G. yönetimindeki 42 GU 592 plakalı otomobil cadde üzerinde bulunan kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Çarpışmanın etkisiyle 42 GU 592 plakalı otomobilin sürücüsü Ş.G. ile diğer otomobilde yolcu olarak bulunan F.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi olay yerine gelen ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET AKİF ORHAN - 3.Sayfa
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