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Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı Karaman'da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

KARAMAN - Karaman'da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Tabduk Emre Mahallesi Şehit Hakan Yılmaz Caddesi üzerindeki köprülü kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.Y. idaresindeki 70 AAH 382 plakalı Opel marka otomobil ile B.K. yönetimindeki 42 BRA 25 plakalı Fort marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 70 AAH 382 plakalı otomobilin sürücüsü G.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan G.Y. ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET AKİF ORHAN - 3.Sayfa
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