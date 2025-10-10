Haberler

Karaman'da Hastane İnşaatında Bıçaklı Kavga: 1 Ağıır Yaralı

Karaman'da Hastane İnşaatında Bıçaklı Kavga: 1 Ağıır Yaralı
Karaman'da bir hastane şantiyesinde işçiler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralanırken, 3 kişi daha yaralandı. Olayın nedeni, yüksek sesle konuşma yüzünden çıkan tartışma. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis 4 kişiyi gözaltına aldı.

Karaman'da hastane şantiyesindeki işçiler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağı 4 kişi yaralandı.

Olay, Gevher Hatun Mahallesi'nde bulunan hastane ek bina inşaatının şantiyesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hastane inşaatında çalışan bir grup işçi arasında 'Yüksek sesle konuşma' yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada S.U. (36) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralanırken, 3 kişi de darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavganın yaşandığı inşaat alanına gelen çevik kuvvet ekibi güvenlik önlemi alırken, ağır yaralı S.U. ambulansla inşaatın bitişiğinde bulunan Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer yaralıların ise kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Tedavi süren S.U.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekibi de şantiyeye gelerek çalışma yaptı. Olaydan sonra polis kavgaya karıştıkları ileri sürülen 4 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
