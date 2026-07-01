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Hafif ticari araç, otomobile arkadan çarptı: 2 yaralı

Hafif ticari araç, otomobile arkadan çarptı: 2 yaralı
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Karaman Fatih Mahallesi'nde hafif ticari aracın otomobile arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da hafif ticari aracın otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saat 21.00 sıralarında Fatih Mahallesi Göksu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. (25) yönetimindeki 70 ABK 882 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden İ.S. (66) idaresindeki 70 EK 084 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yol kenarına savruldu. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayı gören bir sürücü ise "Bir anda dumanlar yükseldi ve hemen yardıma koştuk" dedi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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