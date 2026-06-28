Hafif ticari araçla kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Karaman'da hafif ticari araçla kamyonetin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Karaman-Konya karayolunun 7. kilometresindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yahya D. (52) idaresindeki 70 AJ 735 plakalı hafif ticari araç ile Murat A. yönetimindeki 70 ACN 417 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonet yol kenarındaki yön levhalarına çarparak durabildi. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Yahya D. yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı