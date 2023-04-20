Karaman'da hafif ticari araç alt geçide düştü: 2 ölü, 1 yaralı

Karaman'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın demir korkulukları yıkarak alt geçide düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, iftar saatinde Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan köprülü kavşakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Altın (66) yönetimindeki 70 ABM 714 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken bir anda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine köprünün demir korkuluklarına çarparak alt geçide düştü.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi araç içerisindeki yaralılara müdahale ederken, polis ekipleri de alt geçidi trafiğe kapattı. Kazada direksiyon mahallinde sıkışan sürücü Mehmet Altın, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan kızı Melisa Altın ile torunu olduğu öğrenilen İlkay Kalaycı (25) ise ters dönen araç içerisinden itfaiye tarafından çıkarıldı. Ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kalaycı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Melisa Altın'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından sürücü Mehmet Altın'ın cansız bedeni araç içerisinden çıkarılarak morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN